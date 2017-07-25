Житель Ижевска выиграл грант в 300 тыс рублей на всероссийском форуме «Таврида»

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: Пресс-служба форума «Таврида на Бакальской косе»
Сегодня, 25 июля, на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» — 2017 завершилась третья смена — «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари». На официальном закрытии смены состоялось вручение 19 рекомендационных сертификатов на получение грантов «Конвейера проектов», сумма которых в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено более 100 идей.

Одним из победителей стал Евгений Шиляев с проектом по созданию поэтического марафона, посвященному Всемирному Дню поэзии.

«23 - 24 марта 2018 года в Штабе городских проектов «ЛИФТ» пройдет большой марафон, посвященный Всемирному Дню поэзии. На протяжении суток в стенах Штаба будет звучать поэтическое слово. На площадке пройдут поэтические чтения, концерты, читки, круглые столы, творческие встречи, лекции, сеансы видеопоэзии, спектакли и открытый микрофон. По итогам марафона будет выпущена книга стихотворений поэтов города Ижевска», - рассказывает Евгений.

Напомним, что в этом году форум разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны. На главной творческой площадке страны уже успели побывать архитекторы, дизайнеры и урбанисты. На смену художникам, скульпторам и искусствоведам на «Тавриду» также едут писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые форум откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.
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