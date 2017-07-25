Не желая платить штрафы, ижевчанка написала заявление об угоне

Опубликована: Сегодня 10:06



фото: Cod52.ru фото: Cod52.ru

Ижевчанка продала автомобиль «ВАЗ-21120» по договору купли-продажи без снятия автомобиля с регистрационного учета в ГИБДД. Спустя некоторое время ей стали приходить постановления о совершении административных правонарушениях на этом автомобиле. С целью избежать оплаты штрафов в мае 2017 года женщина обратилась в полицию и написала заявление о хищении ее автомобиля.В ходе процессуальной проверки правоохранители установили ложность написанного заявления.