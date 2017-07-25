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Не желая платить штрафы, ижевчанка написала заявление об угоне
Опубликована: Сегодня 10:06 Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы, которая, не желая платить штрафы за нарушения ПДД, заявила об угоне автомобиля. За заведомо ложный донос женщина заплатит штраф 8 тыс рублей.
Ижевчанка продала автомобиль «ВАЗ-21120» по договору купли-продажи без снятия автомобиля с регистрационного учета в ГИБДД. Спустя некоторое время ей стали приходить постановления о совершении административных правонарушениях на этом автомобиле. С целью избежать оплаты штрафов в мае 2017 года женщина обратилась в полицию и написала заявление о хищении ее автомобиля.
В ходе процессуальной проверки правоохранители установили ложность написанного заявления.
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