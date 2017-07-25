Летняя жара вернется в Удмуртию к выходным

Опубликована: Сегодня 10:53



фото: Gallery.ru фото: Gallery.ru

Завтра днем, 26 июля, местами пройдут дожди, а температура воздуха поднимется до 19-24 °С. В четверг в республике ожидается без существенных осадков и до +21-26 °С в послеобеденное время. В пятницу в юго-западных и центральных районах Удмуртии пройдут дожди, возможны грозы. Температура в максимальные часы прогрева составит +23-28 °С.В выходные ожидается жаркая погода, в послеобеденное время не исключены локальные кратковременные ливни с грозами. Температура воздуха днем поднимется до +24-29 °С в тени, обещают синоптики.