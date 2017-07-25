Воровку-рецидивистку задержали в Ижевске благодаря камерам видеонаблюдения

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: Vrubcovske.ru
За кражи в медицинских учреждениях полицейские задержали 34-летнюю неработающую, ранее судимую за аналогичные преступления жительницу Ижевска.

В одной из городских больниц злоумышленница в очереди в регистратуру похитила из сумки пожилой пациентки портмоне с деньгами, документами и банковской картой. Впоследствии женщина сняла с похищенной карты денежные средства. Аналогичное преступление подозреваемая совершила в диспансере по ул.Ленина, похитив из сумки женщины портмоне с деньгами и золотым крестиком, который сдала в ломбард.

Личность преступницы оперативники установили с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в отделении банка, где подозреваемая снимала денежные средства с похищенной карты. По фактам краж возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: находясь в местах скопления людей (общественном транспорте, медицинских учреждениях, торговых организациях) будьте бдительны. Во избежание краж держите свои личные вещи в поле зрения.



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