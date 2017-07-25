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За убийство тестя житель Удмуртии проведет за решеткой семь с половиной лет
Опубликована: Сегодня 13:24 Суд признал 32-летнего жителя Кезского района виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Инцидент произошел от того, что мужчина стал подозревать своего 54-летнего тестя в краже денег, в связи с чем направился к нему домой. Обнаружив родственника спящим на диване, злоумышленник нанес ему множественные удары в область головы и туловища.
«Своими действиями осужденный причинил потерпевшему телесные повреждения характера открытой черепно-мозговой травмы, в результате чего у него развился травматический шок, от которого через непродолжительное время на месте происшествия наступила смерть», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии.
Мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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