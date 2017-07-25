За убийство тестя житель Удмуртии проведет за решеткой семь с половиной лет

Опубликована: Сегодня 13:24



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«Своими действиями осужденный причинил потерпевшему телесные повреждения характера открытой черепно-мозговой травмы, в результате чего у него развился травматический шок, от которого через непродолжительное время на месте происшествия наступила смерть», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии.Мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.