За убийство тестя житель Удмуртии проведет за решеткой семь с половиной лет

Опубликована: Сегодня 13:24

фото: Delovoysaratov.ru
Суд признал 32-летнего жителя Кезского района виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Инцидент произошел от того, что мужчина стал подозревать своего 54-летнего тестя в краже денег, в связи с чем направился к нему домой. Обнаружив родственника спящим на диване, злоумышленник нанес ему множественные удары в область головы и туловища.

«Своими действиями осужденный причинил потерпевшему телесные повреждения характера открытой черепно-мозговой травмы, в результате чего у него развился травматический шок, от которого через непродолжительное время на месте происшествия наступила смерть», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии.

Мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Загрузка...
Теги
Ижевск инвалид Украина транспорт туризм МЧС Глазов мода выборы ГЖД суд торговля Можга Игра прокуратура лес Москва самолет Воткинск животные безопасность оружие технологии промышленность Балезино футбол кино конкурс пристав выставка дети Удмуртия штраф вода пожар молодежь долг звезда депутат Дмитрий Медведев Новый год/Рождество Ува дороги терроризм ветеран пенсия алкоголь школа ИжГТУ армия бизнес ремонт Россия бюджет розыск религия СМИ природа СКП образование праздник погода строительство банк убийство Интернет хоккей видео семья преступление свадьба США телевидение траур Малая Пурга медицина Владимир Путин Александр Волков зоопарк Госсовет УР занятость Голливуд спортсмен правительство музыка наркотики ЖКХ здоровье фестиваль финансы ДТП Ижавто МВД полиция творчество Завьялово Сарапул физкультура ГИБДД рейтинг
Все теги
Яндекс.Погода