Факты культивирования наркосодержащих растений раскрыли полицейские Можги

Опубликована: Сегодня 15:06

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники можгинской полиции выявили факты культивирования наркосодержащих растений на территории района. Так, на приусадебном участке 53-летнего жителя деревни Малый Кармыж полицейские обнаружили и изъяли 59 кустов (более 8 кг) мака. Еще 34 куста данного растения полицейские обнаружили во дворе одного из домов в деревне Пазял-Юмья. Их незаконно выращивал 24-летний местный житель.

По фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо штрафа в размере до 300 тыс рублей.
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