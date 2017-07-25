Факты культивирования наркосодержащих растений раскрыли полицейские Можги

Опубликована: Сегодня 15:06



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По фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо штрафа в размере до 300 тыс рублей.