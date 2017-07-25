В Ижевске сломавшей чугунные ступени внедорожником девушке-водителю предложат оплатить полумиллионный ущерб

Опубликована: Сегодня 15:54

фото: скриншот видео
Спуск по ступеням к набережной ижевского пруда может обойтись девушке-водителю автомобиля «Нива» в полмиллиона рублей. Как сообщила глава Администрации Первомайского района Наталья Сазонова, по факту повреждения ступеней чугунной лестницы возле памятника «Ижевским оружейникам» проведена проверка, а специализированная организация выполнила оценку причиненного ущерба.

«Замене подлежат 3 ступени, стоимость изготовления каждой из них составляет более 125 тыс. рублей, а вместе с работами по демонтажу поврежденных ступеней и установке новых ущерб может составить около 500 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Ущерб будет предъявлен нарушительнице в досудебном порядке через Управление муниципальной милиции. В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке Администрация города обратится в суд.

Напомним, 15 июля в соцсети появилось видео, на котором запечатлен спуск автомобиля «Шевроле-Нива» по лестнице, ведущей к набережной ижевского пруда. Девушка за рулем внедорожника под возгласы приятелей проезжает несколько пролетов и ломает несколько ступеней. «Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром...», - подписал ролик автор видео Юра Артемов. Девушку-водителя задержали и оштрафовали.
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