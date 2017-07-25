В Удмуртии пешеход скончался спустя сутки после наезда мопеда

Опубликована: Сегодня 16:40



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

«Водитель мопеда «Sigma» – молодой человек 1994 года рождения, не имея права управления, двигаясь без мотошлема, совершил наезд на пешехода – мужчину 1975 года рождения», - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике. В результате происшествия пешеход получил травмы, от которых сегодня, 25 июля, не приходя в сознание скончался. Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован.