В перевернувшемся в Удмуртии автомобиле 13-летний пассажир получил травмы

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Подросток получил травмы в перевернувшемся в Кизнерском районе Удмуртии автомобиле. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по региону, ДТП произошло 24 июля в 10.10 на первом километре автомобильной дороги «Кизнер-Грахово-Васильево».

При выполнении обгона 33-летний водитель «Шевроле Нива» во избежание столкновения с автомобилем «Лада Гранта», который начал поворачивать налево, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы.



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