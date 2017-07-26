В перевернувшемся в Удмуртии автомобиле 13-летний пассажир получил травмы

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

При выполнении обгона 33-летний водитель «Шевроле Нива» во избежание столкновения с автомобилем «Лада Гранта», который начал поворачивать налево, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы.