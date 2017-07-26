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В перевернувшемся в Удмуртии автомобиле 13-летний пассажир получил травмы
Опубликована: Сегодня 08:30 Подросток получил травмы в перевернувшемся в Кизнерском районе Удмуртии автомобиле. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по региону, ДТП произошло 24 июля в 10.10 на первом километре автомобильной дороги «Кизнер-Грахово-Васильево».
При выполнении обгона 33-летний водитель «Шевроле Нива» во избежание столкновения с автомобилем «Лада Гранта», который начал поворачивать налево, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 13-летний пассажир автомобиля «Шевроле Нива» получил травмы.
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