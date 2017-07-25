Житель Ижевска обворовал склад предприятия, предварительно выпив со сторожем

Опубликована: Сегодня 17:32



фото: Ystav.com фото: Ystav.com

Спустя несколько часов злоумышленник вызвал такси и тайно вывез с территории предприятия металлические изделия на сумму почти 37 тыс рублей. Автомобиль с похищенным имуществом неподалеку от склада заметил владелец компании и обратился в полицию. Преступник успел скрыться до приезда сотрудников полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.