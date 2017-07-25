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Житель Ижевска обворовал склад предприятия, предварительно выпив со сторожем
Опубликована: Сегодня 17:32 За кражу металлических изделий со склада предприятия в Ижевске задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя. В начале мая мужчина распивал спиртные напитки со знакомым, который работает сторожем на одной из организаций Ленинского района, и в ходе застолья украл у него ключи от ворот.
Спустя несколько часов злоумышленник вызвал такси и тайно вывез с территории предприятия металлические изделия на сумму почти 37 тыс рублей. Автомобиль с похищенным имуществом неподалеку от склада заметил владелец компании и обратился в полицию. Преступник успел скрыться до приезда сотрудников полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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