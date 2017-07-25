В Ижевске приставы арестовали 17 автомобилей в ходе очередного рейда

Опубликована: Сегодня 18:18



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Только в Первомайском районном отделе судебных приставов Ижевска под арест попали три авто: «Фольксваген Пассат», «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер»: общая сумма задолженностей их собственников составляет почти один миллион рублей. Автомобиль «Рено-Сандеро» на месте передан взыскателю за задолженность в размере более 70 тыс рублей.В первом полугодии 2017 года в отношении 15501 должников вынесены постановления об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. В период отпусков судебные приставы напоминают гражданам – перед тем как планировать поездку за рубеж, необходимо своевременно оплатить задолженность.