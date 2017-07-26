Молодой ижевчанин в подпитии на угнанном ВАЗе протаранил другой автомобиль

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: Share.america.gov
До 5 лет лишения свободы грозит 19-летнему ижевчанину, совершившего ДТП на угнанном автомобиле. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Прогуливаясь ночью по ул. М. Горького, пьяный молодой человек заметил ВАЗ-21053, припаркованный около одного из домов. Он залез в автомобиль, путем смыкания проводов завел его и попытался уехать, однако не справился с управлением и въехал в другую машину. Ставшие очевидцами происшествия горожане сообщили о происшедшем в полицию. Потерпевшие оценили ущерб в 35 тыс рублей.

В отношении задержанного безработного жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).
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