Молодой ижевчанин в подпитии на угнанном ВАЗе протаранил другой автомобиль

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: Share.america.gov фото: Share.america.gov

Прогуливаясь ночью по ул. М. Горького, пьяный молодой человек заметил ВАЗ-21053, припаркованный около одного из домов. Он залез в автомобиль, путем смыкания проводов завел его и попытался уехать, однако не справился с управлением и въехал в другую машину. Ставшие очевидцами происшествия горожане сообщили о происшедшем в полицию. Потерпевшие оценили ущерб в 35 тыс рублей.В отношении задержанного безработного жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).