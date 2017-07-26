В Ижевске на ул. Сабурова девушка спровоцировала ДТП

Опубликована: Сегодня 12:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошла авария 25 июля в 14.30 у дома №13 по улице Сабурова. В результате ДТП девушке-водителю понадобилась медицинская помощь.В Госавтоинспекции напомнили, что водителям-«новичкам» необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге. При осуществлении поездок, необходимо строго соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, не принимать резких маневров и постоянно оценивать складывающуюся дорожную обстановку.