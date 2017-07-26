Горячей воды не будет в двух районах Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:06

фото: Kiev24.ua

С 26 июля по 8 августа в Ижевске пройдут сразу два этапа гидравлических испытаний магистральных теплосетей: №23 - на территории городка Металлургов и №25 - в Первомайском районе. Временно останутся без горячей воды жители более 200 домов.

В ходе испытаний специалисты УКС проверят трубопроводы на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и своевременного их ремонта при подготовке к предстоящему отопительному сезону.

В связи с запланированными работами в указанный период будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

23 этап:
- 30 лет Победы 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;
- 50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 57;
- К.Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;
- Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;
- 9-я Подлесная 2, 4, 6;
- Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;
- Студенческая 58;
- Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
- Холмогорова 3, 15;
- Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74;
- Як-Бодья 3.

25 этап:
 - Авиационная 10;
- И.Закирова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 18б, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34;
- Индустриальная 6, 12, 14;
- Камбарская 17;
- Куйбышева 1а;
- Курортная 4, 6, 10;
- Ленина 87, 87а, 87б, 93, 101, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 132, 136;
- Михайлова 8, 9;
- Парковая 4а, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;
- Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- Профсоюзный 21;
- Рылеева 1а;
- Совхозная 1а, 3, 5;
- Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26б, 28;
- Халтурина 2, 2а, 2б, 5а;
- 40 лет Победы 7, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 136, 140, 140а, 142, 142б, 144, 144а.
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