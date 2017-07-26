Троих жителей Удмуртии с общей задолженностью почти в 15 млн рублей приставы выявили на воде

Опубликована: Сегодня 14:54

фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике

В минувшие выходные в Удмуртии прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Инспекторы проверяли документы, наличие прав у владельцев водного транспорта, укомплектованность спасательными средствами, а приставы, в свою очередь, проверяли собственников плавсредств на наличие задолженности. 

«В ходе совместных рейдов, проходивших на акватории Ижевского пруда и на реке Кама в Сарапульском районе, судебными приставами проверено 39 гидроциклов, катеров, яхт и моторных лодок. Удалось выявить трёх должников, с общей суммой задолженности по штрафам, налоговым платежам и кредитам почти 15 миллионов рублей. Всем вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю», - сообщил сегодня на пресс-конференции Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Отмечается, что совместные рейды и патрулирования на водоёмах республики продолжатся до конца навигационного периода.
Загрузка...
Теги
Ува промышленность самолет ремонт школа туризм кино спортсмен алкоголь рейтинг молодежь мода фестиваль преступление терроризм СМИ пенсия долг суд природа зоопарк полиция Интернет религия выставка погода транспорт Ижевск телевидение Новый год/Рождество хоккей Малая Пурга ветеран физкультура свадьба праздник ИжГТУ Ижавто Сарапул творчество вода МЧС Игра лес МВД наркотики бюджет финансы ДТП Александр Волков розыск торговля Удмуртия занятость ГИБДД траур прокуратура оружие звезда выборы Владимир Путин Воткинск банк здоровье дети штраф Завьялово видео бизнес семья музыка Дмитрий Медведев инвалид животные Госсовет УР технологии депутат Украина футбол дороги конкурс безопасность США медицина ГЖД ЖКХ Можга строительство пристав армия Россия Москва Глазов Голливуд убийство пожар образование правительство СКП Балезино
Все теги
Яндекс.Погода