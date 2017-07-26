Троих жителей Удмуртии с общей задолженностью почти в 15 млн рублей приставы выявили на воде

Опубликована: Сегодня 14:54



фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике

В минувшие выходные в Удмуртии прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Инспекторы проверяли документы, наличие прав у владельцев водного транспорта, укомплектованность спасательными средствами, а приставы, в свою очередь, проверяли собственников плавсредств на наличие задолженности.

«В ходе совместных рейдов, проходивших на акватории Ижевского пруда и на реке Кама в Сарапульском районе, судебными приставами проверено 39 гидроциклов, катеров, яхт и моторных лодок. Удалось выявить трёх должников, с общей суммой задолженности по штрафам, налоговым платежам и кредитам почти 15 миллионов рублей. Всем вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю», - сообщил сегодня на пресс-конференции Игорь Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Отмечается, что совместные рейды и патрулирования на водоёмах республики продолжатся до конца навигационного периода.

