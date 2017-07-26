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В Ижевске выезжавший из двора автомобиль сбил 11-летнюю велосипедистку
Опубликована: Сегодня 15:42 В Ижевске выезжавший из двора автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошел 25 июля в 19.23 напротив дома №78 по улице Чайковского.
Водитель автомобиля «ИЖ» - мужчина 1966 года рождения, при выезде со двора, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 11-летняя девочка получила травмы.
В Госавтоинспекции рекомендуют родителям напомнить своим детям об основных правилах поведения велосипедиста на дороге. Разрешая своему ребенку сесть за руль велосипеда, убедитесь в его способности адекватно реагировать на сложную дорожную обстановку.
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