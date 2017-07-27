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В Ижевске обнаружен склад с холодным и огнестрельным оружием
Опубликована: 26 Июля 2017 г. 20:33 В Ижевске обнаружен склад с холодным и огнестрельным оружием. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртской Республике, в результате проведения совместных мероприятий сотрудники ведомства совместно с сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии установили места незаконного хранения и переделки огнестрельного оружия, в которых были обнаружены:
- пистолеты Walter, Walter P.38, РА-63;
- сигнальный пистолет системы «Наган» и винтовка Иж-38, переделанные для стрельбы боевыми патронами;
- патроны различного калибра в количестве 97 шт.;
- 6 ружей длинноствольных нарезных;
- 35 единиц холодного оружия;
- запасные части и принадлежности к боевому оружию, специальный инструмент для их обработки.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов совершённое группой лиц по предварительному сговору. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.
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