В Ижевске обнаружен склад с холодным и огнестрельным оружием

Опубликована: 26 Июля 2017 г. 20:33



фото: Управление ФСБ по Удмуртии фото: Управление ФСБ по Удмуртии

- пистолеты Walter, Walter P.38, РА-63;- сигнальный пистолет системы «Наган» и винтовка Иж-38, переделанные для стрельбы боевыми патронами;- патроны различного калибра в количестве 97 шт.;- 6 ружей длинноствольных нарезных;- 35 единиц холодного оружия;- запасные части и принадлежности к боевому оружию, специальный инструмент для их обработки.Уголовное дело возбудили по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов совершённое группой лиц по предварительному сговору. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.