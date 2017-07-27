Гей Виталик получил "по щам" после фразы "Русские люди — говно"

Опубликована: Сегодня 08:30



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Лишь после этого Виталий сел на место и уснул. После инцидента в салоне самолёта раздались аплодисменты в адрес мужчины, который нанёс удар. Позднее инцидентом заинтересовались в транспортной полиции.— В полицию сообщений по данному факту не поступало, сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.Отмечается, по сообщениям очевидцев, перед тем как начать шуметь, молодой человек требовал разрешить ему покурить на борту.