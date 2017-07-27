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Гей Виталик получил "по щам" после фразы "Русские люди — говно"
Опубликована: Сегодня 08:30 Пассажиры авиарейса Москва — Барселона решили собственными силами успокоить молодого человека, который неожиданно начал оскорблять людей на борту. Как сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал Mash, 22-летний Виталий из Санкт-Петербурга встал со своего места и стал выкрикивать фразу: "Самое говно — это русские люди". Молодой петербуржец не унимался до тех пор, пока не получил удар по лицу от другого пассажира.
Лишь после этого Виталий сел на место и уснул. После инцидента в салоне самолёта раздались аплодисменты в адрес мужчины, который нанёс удар. Позднее инцидентом заинтересовались в транспортной полиции.
— В полицию сообщений по данному факту не поступало, сотрудниками УТ МВД по ЦФО проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, по сообщениям очевидцев, перед тем как начать шуметь, молодой человек требовал разрешить ему покурить на борту.
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