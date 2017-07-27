Попавший под влияние террористов уроженец Ижевска осужден на 7 лет заключения

Опубликована: Сегодня 10:06



фото: Управление ФСБ по Удмуртии фото: Управление ФСБ по Удмуртии

Мужчина принял ислам, избрал мусульманское имя, а после выхода на свободу занялся пропагандой выезда на территорию Сирии или Ирака для участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международным террористическим организациям. В соцсетях он одобрял введение «халифата» в Сирии и Ираке, говорил о намерении уехать из страны и присоединиться к террористам. Кроме того, он уговаривал знакомых напасть на объекты военных и правоохранительных органов России и дестабилизировать деятельность региональных органов власти.Также осужденный изготовил муляж взрывного устройства. Он собирался заложить его в общественном месте и понаблюдать за работой правоохранительных органов для выработки возможной тактики своих террористических действий. Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с интернетом, на два года. Приговор вступил в законную силу.