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Три автомобиля столкнулись на дороге «Ижевск-Сарапул» по вине женщины – водителя
Опубликована: Сегодня 10:54 По вине женщины – водителя в Сарапульском районе Удмуртии столкнулись три автомобиля. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло 26 июля в 18.40 на 54 километре автодороги «Ижевск-Сарапул».
Водитель автомобиля «Hyundai» – женщина 1986 года рождения, при обгоне столкнулась попутным автомобилем «KIA», после чего «Hyundai» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «ISUZU», под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП водители автомобилей «Hyundai» и «ISUZU» получили травмы и были госпитализированы.