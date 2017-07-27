Три автомобиля столкнулись на дороге «Ижевск-Сарапул» по вине женщины – водителя

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Hyundai» – женщина 1986 года рождения, при обгоне столкнулась попутным автомобилем «KIA», после чего «Hyundai» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «ISUZU», под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП водители автомобилей «Hyundai» и «ISUZU» получили травмы и были госпитализированы.