Три автомобиля столкнулись на дороге «Ижевск-Сарапул» по вине женщины – водителя

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
По вине женщины – водителя в Сарапульском районе Удмуртии столкнулись три автомобиля. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, ДТП произошло 26 июля в 18.40 на 54 километре автодороги «Ижевск-Сарапул».

Водитель автомобиля «Hyundai» – женщина 1986 года рождения, при обгоне столкнулась попутным автомобилем «KIA», после чего «Hyundai» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «ISUZU», под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП водители автомобилей «Hyundai» и «ISUZU» получили травмы и были госпитализированы.


Теги
Можга Россия убийство конкурс видео телевидение хоккей самолет дети зоопарк торговля преступление рейтинг МЧС пенсия здоровье СКП животные природа Воткинск прокуратура Сарапул суд физкультура погода Завьялово Александр Волков транспорт кино Интернет туризм футбол наркотики оружие Новый год/Рождество траур финансы лес выставка ГЖД ГИБДД Ижавто Удмуртия Игра Украина Дмитрий Медведев депутат дороги ИжГТУ штраф праздник ДТП школа банк Ува промышленность долг Госсовет УР алкоголь пристав бюджет молодежь религия Балезино безопасность занятость США свадьба правительство творчество выборы МВД Малая Пурга ЖКХ инвалид ремонт технологии Владимир Путин Глазов Москва пожар ветеран звезда мода армия семья вода спортсмен СМИ образование терроризм медицина строительство Ижевск бизнес фестиваль музыка полиция розыск Голливуд
Все теги
Яндекс.Погода