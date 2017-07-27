Пьяный житель Ижевска поджег свою квартиру, чтобы угнать автомобиль «скорой помощи»

Опубликована: Сегодня 11:42

фото: 18.мвд.рф
Пьяный житель Ижевска пытался угнать автомобиль «скорой помощи», который приехал на пожар в его квартире. Возгорание, кстати, произошло тоже по его вине.

В середине июля 26-летний безработный ижевчанин вместе с приятелем распивал спиртные напитки в своей квартире и, «дойдя до кондиции», поджег вещи на своем балконе. Когда на место происшествия приехали пожарные и врачи, вызванные случайными прохожими, мужчина выбежал из квартиры на улицу, закрылся в «скорой помощи» и попытался уехать на нем, однако не справился с управлением и въехал в припаркованную рядом иномарку.

Задержанного мужчину сначала привлекли по ч. 3 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и арестовали на 10 суток, а затем возбудили против него уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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