Пять несанкционированных свалок ликвидированы в Малопургинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике
Пять несанкционированных свалок были ликвидированы в Малопургинском районе под контролем службы судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Удмуртской Республике, судебные иски были инициированы прокуратурой республики.

«Добиться наведения порядка удалось путём выставления судебным приставом-исполнителем Малопургинского районного отдела неоднократных требований об исполнении требований исполнительного документа, вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора, который составляет 50 тысяч рублей для юридических лиц», - пояснил И.В. Наговицын, и.о. главного судебного пристава Удмуртской Республике.

Поспособствовало исполнению решению суда и составление протоколов по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В результате в муниципальных образованиях Норьинское, Старомоньинское и Кечёвское с дорожным предприятием заключены договоры на вывоз мусора, территории выровнены и благоустроены.
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