Почти 12 тысяч жителей Удмуртии обратились к медикам, пострадав от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: Om1.ru фото: Om1.ru

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске, Можге, Воткинске и Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском и других районах Удмуртии.За четыре месяца на наличие клещевого энцефалита в республике исследовано более 8 тыс.проб, из них положительными оказалось 5%. На наличие боррелиоза положительный результат дали 38,7% проб.