Почти 12 тысяч жителей Удмуртии обратились к медикам, пострадав от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: Om1.ru
С начала сезона к медикам обратились почти 12 тысяч жителей Удмуртии, пострадавшие от укусов клещей. Как сообщили в местном Роспотребнадзоре, в их числе 2425 детей. Все пострадавшие получили срочное и необходимое лечение иммуноглобулинами. В итоге диагноз «энцефалит» подтвердился у 16 человек, «клещевой боррелиоз» - у 19.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске, Можге, Воткинске и Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском и других районах Удмуртии.

За четыре месяца на наличие клещевого энцефалита в республике исследовано более 8 тыс.проб, из них положительными оказалось 5%. На наличие боррелиоза положительный результат дали 38,7% проб.



Загрузка...
Теги
траур Александр Волков выставка лес Ижавто природа здоровье религия МВД пристав школа Удмуртия рейтинг выборы звезда самолет ИжГТУ праздник безопасность ремонт Интернет футбол полиция зоопарк пенсия терроризм финансы штраф фестиваль промышленность строительство правительство ЖКХ Владимир Путин Балезино депутат образование Ижевск ГИБДД Голливуд Сарапул спортсмен Малая Пурга Госсовет УР Завьялово розыск армия медицина Дмитрий Медведев животные долг СМИ видео ДТП преступление бизнес музыка семья алкоголь Глазов МЧС банк бюджет торговля США Ува физкультура занятость оружие ветеран Можга конкурс Москва туризм погода убийство ГЖД Новый год/Рождество мода дети СКП хоккей вода инвалид телевидение технологии суд прокуратура Игра кино транспорт молодежь Россия наркотики Воткинск Украина дороги свадьба творчество пожар
Все теги
Яндекс.Погода