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Почти 12 тысяч жителей Удмуртии обратились к медикам, пострадав от укусов клещей
Опубликована: Сегодня 13:18 С начала сезона к медикам обратились почти 12 тысяч жителей Удмуртии, пострадавшие от укусов клещей. Как сообщили в местном Роспотребнадзоре, в их числе 2425 детей. Все пострадавшие получили срочное и необходимое лечение иммуноглобулинами. В итоге диагноз «энцефалит» подтвердился у 16 человек, «клещевой боррелиоз» - у 19.
Наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске, Можге, Воткинске и Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском и других районах Удмуртии.
За четыре месяца на наличие клещевого энцефалита в республике исследовано более 8 тыс.проб, из них положительными оказалось 5%. На наличие боррелиоза положительный результат дали 38,7% проб.
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