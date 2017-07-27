В Ижевске за вымогательство бывший полицейский попал под уголовное преследование

Опубликована: Сегодня 14:06



фото: Управление ФСБ по Удмуртии фото: Управление ФСБ по Удмуртии

23 декабря 2016 года при получении денег Зорина задержали сотрудники УФСБ по региону. Расследовавшие дело сотрудники Следственного управления СКР по Удмуртии выяснили, что полицейский обманул свою жертву, и помочь в отказе от возбуждения дела на самом деле он не мог.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). С учетом признания вины и активного содействия следствию его приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.