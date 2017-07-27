В Ижевске за вымогательство бывший полицейский попал под уголовное преследование

Опубликована: Сегодня 14:06

фото: Управление ФСБ по Удмуртии
В Ижевске за вымогательство бывший полицейский заплатит штраф в 300 тыс. рублей. Как сообщили информагенству «Сусанин» в Управлении ФСБ по Удмуртской Республике, экс-начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции майор Зорин вымогал 200 тыс. рублей. За эти деньги он обещал поспособствовать отказу в возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица Удмуртского военизированного отряда по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филиала ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Северо-восточная противофонтанная военизированная часть».

23 декабря 2016 года при получении денег Зорина задержали сотрудники УФСБ по региону. Расследовавшие дело сотрудники Следственного управления СКР по Удмуртии выяснили, что полицейский обманул свою жертву, и помочь в отказе от возбуждения дела на самом деле он не мог.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). С учетом признания вины и активного содействия следствию его приговорили к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.


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