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В Удмуртии средства маткапитала на образование детей направили 3 282 семьи
Опубликована: Сегодня 14:54 В продолжении поры приема от абитуриентов документов и заявлений о поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения специалисты Отделения ПФР по Удмуртской Республике напоминают родителям будущих студентов о том, что обучение можно оплатить материнским капиталом. 3 282 семьи уже направили средства маткапитала на образование детей, а также на содержание, присмотр и уход в детских дошкольных образовательных организациях. На счета детских садов и учебных заведений Отделение ПФР перечислило 90 млн. рублей.
Направить деньги на образование можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Важно, что можно оплатить образование любого ребенка в семье. Средства маткапитала можно направить как на оплату образовательных услуг, так и на проживание ребенка в общежитии. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.
Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальном органе Пенсионного фонда, в Личном кабинете гражданина на сайте www.pfrf.ru, а также в МФЦ. Всего же в Удмуртии с начала действия программы сертификат на материнский (семейный) капитал получили 103 452 семьи. Они распоряжаются либо уже распорядились средствами федерального бюджета в размере более 28 млрд. 396 млн. рублей.
Напомним, программа действует до 31 декабря 2018 года. Сумма сертификата составляет 453 026 рублей.
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