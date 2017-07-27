Антигейский мотопробег “Стоп-петух-2017" стартует в России

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: Аквилон.su
Со 2 по 6 августа в России будет проходить мотопробег “Стоп-петух-2017". Он объединит байкерское сообщество России, которое выступает против пропаганды гомосексуализма. Организаторами пробега стали несколько мотоклубов, которые приглашают присоединиться к ним всех желающих, пишет Metro.

Мужской мотопробег стартует в Уфе в 8 часов утра и завершится ранним утром в Тамани. В процессе пробега планируется объехать порядка 16 городов и сделать 5 остановок, чтобы пообщаться с местными жителями и встретиться с новыми участниками акции.

– Всё будет в рамках закона: встретимся, познакомимся, расскажем, кто чем занимается, возьмём какие-то координаты на будущее. Без оружия, без дубинок, без того, чтобы искать в этих городах гомосексуалистов, – рассказали Metro организаторы.

Стать частью колонны может любой желающий. Главное условие – соблюдение законодательства РФ, правил дорожного движения и норм морали, а кроме того желание выступить против пропаганды гомосексуализма, чтобы обратить внимание общественности на этот вопрос.

О готовности участвовать в мотопробеге уже заявило более 150 человек. Один из них – краснодарский публицист Альберт Гаямян.

– Я против пропаганды гомосексуализма. Присоединюсь к ребятам в Краснодаре и проеду до Тамани. В Краснодаре уже давно существует гей-движение, сообщество, которое ежедневно пропагандирует свои идеи, проводят акции в поддержку всех этих устоев. У них есть конкретная задача – максимально развратить молодёжь. Нашей родине нужны орлы, а не петухи, – рассказал Альберт Metro.

Участники мотопробега считают, что сосуществование гомосексуалов и гетеросексуалов в мире возможно, только если не будет никакой пропаганды.



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