Двухсоттысячный пассажир местного авиаперевозчика вылетел из Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:30



фото: пресс-служба «Ижавиа» фото: пресс-служба «Ижавиа»

Им стал 12-летний Иван Гальцов, отправляющийся на море с родителями. Иван совсем не ожидал услышать своё имя и немного разволновался. Пассажиры и сотрудники авиакомпании «Ижавиа» приветствовали обладателя титула «двухсоттысячный пассажир АО «Ижавиа» - 2017» аплодисментами, а представитель авиакомпании вручил маме Ивана, Татьяне Владимировне, планшет APPLE Ipad mini.Принимая поздравления, Татьяна Владимировна рассказала, что они приобрели билеты еще в марте и с нетерпением ждали поездки. Вся семья была несказанно рада столь неожиданному и приятному событию.Напомним, торжественное чествование стотысячного пассажира состоялось в аэропорту Ижевска в конце мая. За два летних месяца авиакомпанией перевезено 100 тысяч пассажиров.