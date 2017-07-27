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Двухсоттысячный пассажир местного авиаперевозчика вылетел из Ижевска
Опубликована: Сегодня 16:30 Более двухсот тысяч авиапассажиров воспользовались услугами компании «Ижавиа» с начала 2017 года. «Юбилейный», двухсоттысячный пассажир отправился 26 июля из Ижевска в Сочи. Он был определен на этапе регистрации пассажиров на рейс ИЖ-501.
Им стал 12-летний Иван Гальцов, отправляющийся на море с родителями. Иван совсем не ожидал услышать своё имя и немного разволновался. Пассажиры и сотрудники авиакомпании «Ижавиа» приветствовали обладателя титула «двухсоттысячный пассажир АО «Ижавиа» - 2017» аплодисментами, а представитель авиакомпании вручил маме Ивана, Татьяне Владимировне, планшет APPLE Ipad mini.
Принимая поздравления, Татьяна Владимировна рассказала, что они приобрели билеты еще в марте и с нетерпением ждали поездки. Вся семья была несказанно рада столь неожиданному и приятному событию.
Напомним, торжественное чествование стотысячного пассажира состоялось в аэропорту Ижевска в конце мая. За два летних месяца авиакомпанией перевезено 100 тысяч пассажиров.
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