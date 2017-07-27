Двухсоттысячный пассажир местного авиаперевозчика вылетел из Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:30

фото: пресс-служба «Ижавиа»
Более двухсот тысяч авиапассажиров воспользовались услугами компании «Ижавиа» с начала 2017 года. «Юбилейный», двухсоттысячный пассажир отправился 26 июля из Ижевска в Сочи. Он был определен на этапе регистрации пассажиров на рейс ИЖ-501.

Им стал 12-летний Иван Гальцов, отправляющийся на море с родителями. Иван совсем не ожидал услышать своё имя и немного разволновался. Пассажиры и сотрудники авиакомпании «Ижавиа» приветствовали обладателя титула «двухсоттысячный пассажир АО «Ижавиа» - 2017» аплодисментами, а представитель авиакомпании вручил маме Ивана, Татьяне Владимировне, планшет APPLE Ipad mini.

Принимая поздравления, Татьяна Владимировна рассказала, что они приобрели билеты еще в марте и с нетерпением ждали поездки. Вся семья была несказанно рада столь неожиданному и приятному событию.

Напомним, торжественное чествование стотысячного пассажира состоялось в аэропорту Ижевска в конце мая. За два летних месяца авиакомпанией перевезено 100 тысяч пассажиров. 



Загрузка...
Теги
кино армия здоровье депутат бизнес наркотики Владимир Путин Дмитрий Медведев правительство Москва выборы пенсия безопасность праздник оружие суд конкурс долг ветеран строительство самолет технологии школа звезда промышленность свадьба туризм Сарапул Интернет Голливуд Россия терроризм природа фестиваль семья телевидение траур СКП религия рейтинг хоккей ремонт Ижевск Можга Ува полиция Малая Пурга мода занятость убийство ГИБДД штраф пристав футбол торговля инвалид пожар ГЖД прокуратура Украина погода Ижавто банк МЧС ДТП Завьялово лес ЖКХ Игра Александр Волков Балезино розыск преступление медицина физкультура зоопарк вода видео МВД образование транспорт дороги животные Удмуртия спортсмен выставка дети творчество Новый год/Рождество Глазов алкоголь финансы Воткинск ИжГТУ молодежь музыка бюджет СМИ США Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода