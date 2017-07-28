|
Удмуртия готова к новому отопительному сезону на 53,8%
Опубликована: Сегодня 08:30 Готовность Удмуртии к новому отопительному сезону составляет 53,8%. Как сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ республики, эта цифра чуть ниже показателя прошлого года. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия.
Лидерами по подготовке к зиме стали Воткинск, Сарапул, Шарканский, Сарапульский и Можгинский районы. Готовность Ижевска - 47,7%.
По словам заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергея Задорожного, подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Из-за большого количества порывов на сетях были небольшие проблемы с нарушением графика гидравлических испытаний, но на сегодняшний день все идет по плану.
Загрузка...