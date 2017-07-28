Удмуртия готова к новому отопительному сезону на 53,8%

Опубликована: Сегодня 08:30



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Готовность Ижевска - 47,7%.По словам заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергея Задорожного, подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Из-за большого количества порывов на сетях были небольшие проблемы с нарушением графика гидравлических испытаний, но на сегодняшний день все идет по плану.