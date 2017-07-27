В Ижевске котенок пал жертвой семейных баталий

Опубликована: Сегодня 17:19



фото: Vologda.buyreklama.ru фото: Vologda.buyreklama.ru

В результате семейного разлада местный слесарь стал жить отдельно от жены и двоих детей. В марте 2017 года года он узнал, что поклонник его бывшей, с которым она познакомилась в соцсетях и собиралась выйти за него замуж, подарил ей породистого котенка. Недолго думая, отвергнутый муж пошел выяснять отношения.В ходе ссоры с женщиной он схватил животное за шею и попытался его задушить. Увидев, что кот еще жив, мужчина выбросил его с балкона 9 этажа на улицу. В результате котенок разбился насмерть.