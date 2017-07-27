США за три года помогли ВС Украины на 600 млн долларов

Опубликована: Сегодня 18:10

фото: Rusvesna-news.ru
Более 600 миллионов долларов потратили США на материально-техническую помощь украинским военным и на подготовку кадров для вооруженных сил Украины за три последних года. Об этом сообщает Российская Газета со ссылкой на пресс-службу минобороны Украины.

"С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку ВС Украины более 600 миллионов долларов. В рамках деятельности только Объединенной многонациональной группы по подготовке подготовлено семь батальонов вооруженных сил Украины, сейчас идет подготовка еще одного батальона", - сказано в сообщении.

В среду, 26 июля, глава Генштаба Украины Виктор Муженко встретился с и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Лорой Купер. В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего военного сотрудничества Вашингтона и Киева. В том числе и работа многонационального объединенного координационного комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования.

Муженко после встречи поблагодарил американскую сторону за "постоянное внимание правительства США к ситуации на Украине". Купер со своей стороны, заверила, что США и в дальнейшем продолжат оказывать Киеву военную помощь.



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