Очевидцев ДТП на дороге "Завьялово-Гольяны" ищут в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Удмуртии ищут очевидцев столкновения «Geely» и «Шевроле Нивы», которое произошло 18 июня около 15.10 на седьмом километре автомобильной дороги "Завьялово-Гольяны".

Напомним, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Geely», двигающемуся по главной. В результате произошло столкновение, в котором травмы различной степени тяжести получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.

Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.



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