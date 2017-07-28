Очевидцев ДТП на дороге "Завьялово-Гольяны" ищут в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Напомним, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Geely», двигающемуся по главной. В результате произошло столкновение, в котором травмы различной степени тяжести получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.