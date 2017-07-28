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Очевидцев ДТП на дороге "Завьялово-Гольяны" ищут в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:18 В Удмуртии ищут очевидцев столкновения «Geely» и «Шевроле Нивы», которое произошло 18 июня около 15.10 на седьмом километре автомобильной дороги "Завьялово-Гольяны".
Напомним, 61-летний водитель «Шевроле Нивы» при выезде на главную дорогу не уступил дорогу автомобилю «Geely», двигающемуся по главной. В результате произошло столкновение, в котором травмы различной степени тяжести получили 24-летний водитель китайского авто и его 19-летняя пассажирка.
Очевидцев данного ДТП убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел. 416-084.
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