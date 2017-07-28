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«Зенит-Ижевск» накануне проиграл домашний матч
Опубликована: Сегодня 10:06 В прошедшем накануне, 27 июля, домашнем матче «Зенит-Ижевск» уступил новотроицкой «Носте». Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Открыл счет зенитовец Юрий Пугачев, забив гол на первых минутах матча. На 30-й минуте в ворота ижевчан был назначен пенальти, который успешно реализовал Никита Кирсанов. На 60-й минуте «Носта» вышла вперед после точного удара Андрея Егорычева.
После двух туров в активе у «Зенит-Ижевск» одно очко и 9 промежуточное место в зоне Урал-Приволжье Профессиональной футбольной лиги. Следующий поединок наши футболисты проведут 3 августа на выезде против «Камаза» из Набережных Челнов.
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