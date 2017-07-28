ОСВОДовцы спасли в Глазове пьяную тонущую девушку

Опубликована: Сегодня 10:54

фото: vk.com/osvod_ur
Накануне, 27 июля, спасатели ОСВОД, дежурившие на муниципальном пляже в Глазове, достали из воды молодую девушку. В 15.45 они заметили, что глазовчанку уносит течением реки Чепцы: она пыталась кричать, но тут же начинала захлебываться.

Добровольцы - один на лодке, другой вплавь - бросились девушке на помощь и доставили её на берег. «Девушке 21 год, в нетрезвом состоянии, пришла на пляж с другом. Друга рядом не оказалось», - сообщается группа ОСВОД УР Вконтакте. Пострадавшую передали наряду полиции

Отмечается, что в этом году спасательные посты ОСВОД открыли на Молдованском пруду села Завьялово и на причале «Сарапульского порта».
Загрузка...
Теги
промышленность выборы пожар музыка финансы прокуратура медицина конкурс штраф Ува банк Интернет самолет суд инвалид телевидение пенсия дороги образование полиция выставка Россия занятость семья правительство фестиваль технологии бизнес вода США пристав МЧС безопасность Завьялово ЖКХ убийство армия Дмитрий Медведев творчество лес Голливуд Украина ГИБДД хоккей траур футбол строительство Ижавто Игра ветеран СМИ бюджет свадьба видео Глазов звезда молодежь СКП погода транспорт алкоголь Госсовет УР религия МВД Балезино физкультура Новый год/Рождество терроризм зоопарк депутат Удмуртия ГЖД животные ДТП дети оружие преступление мода Воткинск туризм долг наркотики природа Сарапул школа кино торговля Владимир Путин рейтинг Можга здоровье Александр Волков ремонт розыск Москва спортсмен Ижевск праздник ИжГТУ Малая Пурга
Все теги
Яндекс.Погода