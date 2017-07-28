ОСВОДовцы спасли в Глазове пьяную тонущую девушку

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: vk.com/osvod_ur фото: vk.com/osvod_ur

Добровольцы - один на лодке, другой вплавь - бросились девушке на помощь и доставили её на берег. «Девушке 21 год, в нетрезвом состоянии, пришла на пляж с другом. Друга рядом не оказалось», - сообщается группа ОСВОД УР Вконтакте. Пострадавшую передали наряду полицииОтмечается, что в этом году спасательные посты ОСВОД открыли на Молдованском пруду села Завьялово и на причале «Сарапульского порта».