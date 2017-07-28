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ОСВОДовцы спасли в Глазове пьяную тонущую девушку
Опубликована: Сегодня 10:54 Накануне, 27 июля, спасатели ОСВОД, дежурившие на муниципальном пляже в Глазове, достали из воды молодую девушку. В 15.45 они заметили, что глазовчанку уносит течением реки Чепцы: она пыталась кричать, но тут же начинала захлебываться.
Добровольцы - один на лодке, другой вплавь - бросились девушке на помощь и доставили её на берег. «Девушке 21 год, в нетрезвом состоянии, пришла на пляж с другом. Друга рядом не оказалось», - сообщается группа ОСВОД УР Вконтакте. Пострадавшую передали наряду полиции
Отмечается, что в этом году спасательные посты ОСВОД открыли на Молдованском пруду села Завьялово и на причале «Сарапульского порта».
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