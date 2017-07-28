ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге

Опубликована: Сегодня 12:30



фото: Ua.news фото: Ua.news

«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе 7 человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении.С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия.