ФСБ задержала семерых подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: Ua.news
Семь выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемые в подготовке терактов в Санкт-Петербурге задержаны сотрудниками ФСБ. Об этом в пятницу сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе 7 человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении.

С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных не раскрываются в интересах следствия.



Загрузка...
Теги
Игра ГИБДД медицина выставка Ижавто выборы телевидение ГЖД долг животные Новый год/Рождество суд полиция траур США Воткинск ДТП фестиваль погода финансы вода Александр Волков хоккей оружие Удмуртия МЧС Балезино школа Глазов образование МВД религия здоровье строительство Можга музыка банк безопасность звезда праздник семья Завьялово Сарапул Малая Пурга туризм торговля розыск свадьба творчество правительство лес конкурс физкультура Ижевск Госсовет УР алкоголь Украина ЖКХ технологии спортсмен занятость транспорт Дмитрий Медведев терроризм рейтинг Владимир Путин мода армия СМИ Голливуд видео СКП ветеран кино преступление дети Москва зоопарк инвалид промышленность пенсия бизнес бюджет наркотики Ува Интернет самолет пожар футбол убийство штраф ИжГТУ ремонт Россия депутат молодежь дороги природа прокуратура пристав
Все теги
Яндекс.Погода