Две женщины и девятилетний мальчик пострадали в ДТП, произошедших накануне в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:28

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Трое пешеходов пострадали в различных дорожных происшествиях, произошедших в минувшие сутки, 27 июля, в Ижевске. Так, ранним утром на Молодежной 50-летнюю женщину-пешехода при повороте налево сбила женщина за рулем автомобиля «Hyundai».

Другой наезд произошел в 09.20 минут на улице Красногеройская. Водитель фургона «Hyundai» при движении задним ходом совершил наезд на пенсионерку, которую пришлось госпитализировать.

В 17.22 минуты на улице Володарского 21-летний водитель мотоцикла «Форсаж», не имеющий права управления соответствующей категории, сбил девятилетнего мальчика, который также получил травмы.



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