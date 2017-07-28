Две женщины и девятилетний мальчик пострадали в ДТП, произошедших накануне в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:28



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Другой наезд произошел в 09.20 минут на улице Красногеройская. Водитель фургона «Hyundai» при движении задним ходом совершил наезд на пенсионерку, которую пришлось госпитализировать.В 17.22 минуты на улице Володарского 21-летний водитель мотоцикла «Форсаж», не имеющий права управления соответствующей категории, сбил девятилетнего мальчика, который также получил травмы.