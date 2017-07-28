Житель Можги вколол наркотик несовершеннолетней и изнасиловал ее

Опубликована: Сегодня 15:04



фото: Nzherald.co.nz фото: Nzherald.co.nz

50-летний обвиняемый, путём угроз и применения физического насилия, неоднократно вводил несовершеннолетней девушке через шприц в вену наркотическое вещество. После этого мужчина изнасиловал ее.В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ.