Житель Можги вколол наркотик несовершеннолетней и изнасиловал ее

Опубликована: Сегодня 15:04

фото: Nzherald.co.nz
Житель Можги подсадил несовершеннолетнюю девушку на наркотики, а после изнасиловал ее. По сообщению Следственного управления СКР по России, преступление было совершено в апреле 2017 года в одном из частных домов.

50-летний обвиняемый, путём угроз и применения физического насилия, неоднократно вводил несовершеннолетней девушке через шприц в вену наркотическое вещество. После этого мужчина изнасиловал ее.

В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ.
Загрузка...
Теги
полиция мода транспорт Голливуд молодежь лес самолет бюджет спортсмен выборы инвалид звезда США правительство вода Александр Волков физкультура ДТП прокуратура Дмитрий Медведев Госсовет УР Завьялово туризм ветеран СМИ Удмуртия торговля ЖКХ школа Можга штраф бизнес алкоголь религия видео медицина здоровье творчество Балезино Новый год/Рождество СКП семья Интернет терроризм животные ИжГТУ свадьба образование Ува Малая Пурга Ижавто футбол музыка розыск промышленность наркотики телевидение пристав банк Ижевск дети технологии МВД кино Москва пожар оружие Украина фестиваль Глазов ремонт Владимир Путин МЧС преступление выставка пенсия Воткинск финансы Игра дороги Сарапул убийство траур армия депутат занятость праздник зоопарк ГИБДД природа хоккей строительство рейтинг ГЖД Россия конкурс суд безопасность погода долг
Все теги
Яндекс.Погода