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Житель Можги вколол наркотик несовершеннолетней и изнасиловал ее
Опубликована: Сегодня 15:04 Житель Можги подсадил несовершеннолетнюю девушку на наркотики, а после изнасиловал ее. По сообщению Следственного управления СКР по России, преступление было совершено в апреле 2017 года в одном из частных домов.
50-летний обвиняемый, путём угроз и применения физического насилия, неоднократно вводил несовершеннолетней девушке через шприц в вену наркотическое вещество. После этого мужчина изнасиловал ее.
В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 и п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ.
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