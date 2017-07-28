Грозы, ливни и град могут обрушиться на некоторые районы Удмуртии 28 июля

Опубликована: Сегодня 15:52



фото: Fridrixland.com фото: Fridrixland.com

Водителей предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода может скапливаться на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;- улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);- улица 40 лет Победы (напротив дома №138);- улица Чугуевского, перекресток с ул. К.Маркса;- улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;- улица Кирова, у р. Подборенка;- улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;- улица Глинки;- улица Новостроительная, 29;- улица Гагарина.