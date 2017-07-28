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Грозы, ливни и град могут обрушиться на некоторые районы Удмуртии 28 июля
Опубликована: Сегодня 15:52 Грозы, ливни и град могут обрушиться на некоторые районы Удмуртии сегодня, 28 июля. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такая погода сохранится до 22:00. Горожан просят соблюдать меры безопасности.
Водителей предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода может скапливаться на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:
- улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- улица 40 лет Победы (напротив дома №138);
- улица Чугуевского, перекресток с ул. К.Маркса;
- улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
- улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- улица Кирова, у р. Подборенка;
- улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- улица Глинки;
- улица Новостроительная, 29;
- улица Гагарина.
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