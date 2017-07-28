Грозы, ливни и град могут обрушиться на некоторые районы Удмуртии 28 июля

Опубликована: Сегодня 15:52

фото: Fridrixland.com
Грозы, ливни и град могут обрушиться на некоторые районы Удмуртии сегодня, 28 июля. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, такая погода сохранится до 22:00. Горожан просят соблюдать меры безопасности.

Водителей предупреждают, что при сильных краткосрочных ливнях вода может скапливаться на отдельных участках дороги из-за рельефа местности и чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию. В столице Удмуртии такими являются следующие улицы:

 - улица Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
 - улица Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
 - улица 40 лет Победы (напротив дома №138);
 - улица Чугуевского, перекресток с ул. К.Маркса;
 - улица Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
 - улица Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
 - улица Кирова, у р. Подборенка;
 - улица 40 лет ВЛКСМ - улица Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
 - улица Глинки;
 - улица Новостроительная, 29;
 - улица Гагарина.



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