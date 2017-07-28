Пьяный водитель «ВАЗ» без водительских прав устроил в Ижевске аварию

Опубликована: Сегодня 16:40



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

36-летний мужчина за рулем «ВАЗа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Рено Дастер» под управлением мужчины 1977 года рождения, двигавшемуся в попутном направлении.В Госавтоинспекции отметили, что в момент ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" уже был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.