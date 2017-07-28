Новую модель управления городским хозяйством введут в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:28



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«С уборкой улиц, не только межквартальных, было плохо, одним словом безобразие, я успел это застать, во льду тротуары, навалены сугробы по всем улицам. 17 августа мы подводим итог, мы три месяца над этим трудимся. Речь идет и о дополнительном финансировании для уборки, и о смене модели управления хозяйством в городе», - сказал врио главы Удмуртии, отвечая на вопрос о том, как будет выстроена работа по уборке снега в Ижевске предстоящей зимой.По словам Бречалова, перед руководством столицы Удмуртии поставлена задача сохранить город чистым и безопасным для передвижения водителей и пешеходов даже зимой.«Задача поставлена такая: либо мы находим возможности для того, чтобы город зимой был чистый и безопасный для движения пешеходов и транспорта, либо сами в 5 утра каждое утро выходим. Это без шуток. Серьезно. Если мы не умеем управлять и не можем найти выход, <…> тогда будем выезжать сами и чистить. Так мы и договорились», - уточнил Бречалов.