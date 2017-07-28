Новую модель управления городским хозяйством введут в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:28

фото: Popgun.ru
В Ижевске хотят ввести новую модель управления городским хозяйством. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на встрече с работниками завода «Купол» рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«С уборкой улиц, не только межквартальных, было плохо, одним словом безобразие, я успел это застать, во льду тротуары, навалены сугробы по всем улицам. 17 августа мы подводим итог, мы три месяца над этим трудимся. Речь идет и о дополнительном финансировании для уборки, и о смене модели управления хозяйством в городе», - сказал врио главы Удмуртии, отвечая на вопрос о том, как будет выстроена работа по уборке снега в Ижевске предстоящей зимой.

По словам Бречалова, перед руководством столицы Удмуртии поставлена задача сохранить город чистым и безопасным для передвижения водителей и пешеходов даже зимой.

«Задача поставлена такая: либо мы находим возможности для того, чтобы город зимой был чистый и безопасный для движения пешеходов и транспорта, либо сами в 5 утра каждое утро выходим. Это без шуток. Серьезно. Если мы не умеем управлять и не можем найти выход, <…> тогда будем выезжать сами и чистить. Так мы и договорились», - уточнил Бречалов.


Теги
траур терроризм ГЖД ГИБДД бюджет Интернет футбол здоровье пристав хоккей Балезино мода праздник кино инвалид свадьба физкультура медицина банк музыка животные преступление долг Москва СМИ школа лес природа армия ЖКХ Глазов пенсия ИжГТУ штраф погода туризм фестиваль правительство прокуратура видео транспорт алкоголь наркотики оружие Сарапул Украина промышленность ремонт США Можга СКП розыск полиция убийство Владимир Путин молодежь Воткинск телевидение технологии рейтинг МВД суд занятость Госсовет УР Ува торговля Россия вода ДТП семья дороги безопасность Дмитрий Медведев религия Голливуд бизнес Удмуртия Ижевск звезда выборы Ижавто творчество ветеран образование финансы Александр Волков Новый год/Рождество выставка спортсмен самолет зоопарк пожар строительство конкурс Игра МЧС депутат дети Завьялово Малая Пурга
Все теги
Яндекс.Погода