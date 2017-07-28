«Альфа-Банк» стал владельцем ТРК«Столица»

Опубликована: Сегодня 18:41



фото: Online.net-tabak.ru фото: Online.net-tabak.ru

Здание было выставлено на торги в связи с банкротством предыдущего собственника - ООО «ИжевскИнвест».Начальная цена лота составляла 712,8 млн рублей. Также в аукционе принимало участие ООО «Дриада М», которое предложило за торговый центр 715 млн рублей.