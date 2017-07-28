«Альфа-Банк» стал владельцем ТРК«Столица»

Опубликована: Сегодня 18:41

фото: Online.net-tabak.ru
Торгово-развлекательный комплекс «Столица» перешел в руки нового хозяина. Согласно информации с электронной торговой площадки, новым собственником торгового центра в Ижевске за 717,5 млн рублей стал «Альфа-Банк».

Здание было выставлено на торги в связи с банкротством предыдущего собственника - ООО «ИжевскИнвест».

Начальная цена лота составляла 712,8 млн рублей. Также в аукционе принимало участие ООО «Дриада М», которое предложило за торговый центр 715 млн рублей.



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