В День военно-морского флота в Ижевске ограничат движение транспорта

Опубликована: Сегодня 16:34

фото: yandex.ru/maps
Завтра, 30 июля, в Ижевске в связи с празднованием Дня военно-морского флота ограничат движение транспорта.

В этот день с 9:30 до 10:00 перекроют улицы:

 - Коммунаров, на участке от переулка Верхне-Узенького до Лихвинцева;
 - Наговицына, на участке от Коммунаров до Пушкинской;
 - Пушкинскую, на участке от Красногеройской до переулка Широкий;
 - Красную, на участке от переулка Широкий до Лихвинцева;
 - Максима Горького, на участке от Бородина до переулка Широкий;
 - Милиционную, на участке от переулка Широкий до Бородина.

Также в соответствии со ст. 1 Закона УР «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» с 10.00 до 16.30 будет запрещена продажа алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий на территории, ограниченной улицами: набережная Ижевского пруда, ул. Ленина, ул. М. Горького, пер. Широкий.


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