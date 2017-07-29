В День военно-морского флота в Ижевске ограничат движение транспорта

Опубликована: Сегодня 16:34



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

В этот день с 9:30 до 10:00 перекроют улицы:- Коммунаров, на участке от переулка Верхне-Узенького до Лихвинцева;- Наговицына, на участке от Коммунаров до Пушкинской;- Пушкинскую, на участке от Красногеройской до переулка Широкий;- Красную, на участке от переулка Широкий до Лихвинцева;- Максима Горького, на участке от Бородина до переулка Широкий;- Милиционную, на участке от переулка Широкий до Бородина.Также в соответствии со ст. 1 Закона УР «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» с 10.00 до 16.30 будет запрещена продажа алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий на территории, ограниченной улицами: набережная Ижевского пруда, ул. Ленина, ул. М. Горького, пер. Широкий.