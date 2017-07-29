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В День военно-морского флота в Ижевске ограничат движение транспорта
Опубликована: Сегодня 16:34 Завтра, 30 июля, в Ижевске в связи с празднованием Дня военно-морского флота ограничат движение транспорта.
В этот день с 9:30 до 10:00 перекроют улицы:
- Коммунаров, на участке от переулка Верхне-Узенького до Лихвинцева;
- Наговицына, на участке от Коммунаров до Пушкинской;
- Пушкинскую, на участке от Красногеройской до переулка Широкий;
- Красную, на участке от переулка Широкий до Лихвинцева;
- Максима Горького, на участке от Бородина до переулка Широкий;
- Милиционную, на участке от переулка Широкий до Бородина.
Также в соответствии со ст. 1 Закона УР «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» с 10.00 до 16.30 будет запрещена продажа алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий на территории, ограниченной улицами: набережная Ижевского пруда, ул. Ленина, ул. М. Горького, пер. Широкий.