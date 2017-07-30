На четвертые сутки после травмы туристку из Ижевска эвакуировали спасатели из Иркутска

Опубликована: Сегодня 13:01



Фото Главного управления МЧС России по Иркутской области Фото Главного управления МЧС России по Иркутской области

Девушка упала с высоты более 20 метров и получила множественные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму. Она смогла самостоятельно остановить кровотечение и раскинуть палатку. С помощью сигнального свистка пострадавшая уже на четвертый день смогла привлечь внимание туристовНачальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц рассказал следующее:«Было принято решение о незамедлительной отправке к месту вертолета Ми-8 со спасателями и медиками. Пострадавшую обнаружили под скалой на берегу реки Китой. Она была в сознании. Врач, входящий в состав группы, перевязал ее раны, поставил обезболивающий препарат. Областными спасателями, имеющими большой опыт в проведении поисково-спасательных работ в горной местности, туристку на носилках пронесли через тайгу около километра, подняли к вертолету и доставили в город Иркутск.»Сейчас жизни туристки ничего не угрожает.