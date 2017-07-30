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На четвертые сутки после травмы туристку из Ижевска эвакуировали спасатели из Иркутска
Опубликована: Сегодня 13:01 29-летняя ижевчанка сорвалась со скалы в Восточных Саянах в Бурятии в в темноте, сообщает информагентство "Сусанин".
Девушка упала с высоты более 20 метров и получила множественные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму. Она смогла самостоятельно остановить кровотечение и раскинуть палатку. С помощью сигнального свистка пострадавшая уже на четвертый день смогла привлечь внимание туристов
Начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц рассказал следующее:
«Было принято решение о незамедлительной отправке к месту вертолета Ми-8 со спасателями и медиками. Пострадавшую обнаружили под скалой на берегу реки Китой. Она была в сознании. Врач, входящий в состав группы, перевязал ее раны, поставил обезболивающий препарат. Областными спасателями, имеющими большой опыт в проведении поисково-спасательных работ в горной местности, туристку на носилках пронесли через тайгу около километра, подняли к вертолету и доставили в город Иркутск.»
Сейчас жизни туристки ничего не угрожает.
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