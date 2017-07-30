На четвертые сутки после травмы туристку из Ижевска эвакуировали спасатели из Иркутска

Опубликована: Сегодня 13:01

Фото Главного управления МЧС России по Иркутской области
29-летняя ижевчанка сорвалась со скалы в Восточных Саянах в Бурятии в в темноте, сообщает информагентство "Сусанин".

Девушка упала с высоты более 20 метров и получила множественные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму. Она смогла самостоятельно остановить кровотечение и раскинуть палатку. С помощью сигнального свистка пострадавшая уже на четвертый день смогла привлечь внимание туристов

Начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц рассказал следующее:
«Было принято решение о незамедлительной отправке к месту вертолета Ми-8 со спасателями и медиками. Пострадавшую обнаружили под скалой на берегу реки Китой. Она была в сознании. Врач, входящий в состав группы, перевязал ее раны, поставил обезболивающий препарат. Областными спасателями, имеющими большой опыт в проведении поисково-спасательных работ в горной местности, туристку на носилках пронесли через тайгу около километра, подняли к вертолету и доставили в город Иркутск.»

Сейчас жизни туристки ничего не угрожает. 
Загрузка...
Теги
технологии бизнес пожар лес полиция Госсовет УР долг пристав творчество Голливуд хоккей музыка Украина футбол Воткинск Глазов Москва телевидение Малая Пурга Россия наркотики оружие торговля здоровье терроризм штраф мода инвалид образование ЖКХ молодежь рейтинг религия ДТП СКП выставка промышленность прокуратура Новый год/Рождество медицина ГИБДД школа безопасность ГЖД бюджет Сарапул СМИ ремонт Завьялово МВД Можга звезда самолет банк занятость природа траур правительство Дмитрий Медведев дети ветеран ИжГТУ животные Владимир Путин свадьба алкоголь США Балезино Интернет преступление праздник убийство Удмуртия Александр Волков Ижевск Игра дороги вода Ува семья пенсия физкультура армия видео спортсмен конкурс зоопарк депутат МЧС транспорт погода выборы розыск строительство суд кино туризм фестиваль финансы Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода