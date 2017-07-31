Ударивший ножом собутыльника и кулаком полицейского житель Воткинска отправился за решетку

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Infinica.ru
Инцидент произошел в апреле в Воткинске по ул. Луначарского, 18, когда трио в составе женщины и двух мужчин устроили бурное застолье с алкоголем. В ходе распития одного из представителей сильного пола «укусила муха», он схватил нож и, угрожая собутыльнице убийством, поранил ей руки.

За женщину вступился другой собутыльник, за что получил от дебошира удар ножом в грудь. В это время слегка раненая подруга вызвала сотрудников полиции и скорую помощь.

Злоумышленника поставили в отдел полиции, однако тот не унимался и ударил сотрудника кулаком в лицо.

Жителя Воткинска признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Судом ему назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взысканы расходы, связанные с лечением потерпевшего в размере 37811 рублей, а также компенсация морального вреда - 150 тыс рублей.



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