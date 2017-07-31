Ударивший ножом собутыльника и кулаком полицейского житель Воткинска отправился за решетку

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Infinica.ru фото: Infinica.ru

За женщину вступился другой собутыльник, за что получил от дебошира удар ножом в грудь. В это время слегка раненая подруга вызвала сотрудников полиции и скорую помощь.Злоумышленника поставили в отдел полиции, однако тот не унимался и ударил сотрудника кулаком в лицо.Жителя Воткинска признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).Судом ему назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взысканы расходы, связанные с лечением потерпевшего в размере 37811 рублей, а также компенсация морального вреда - 150 тыс рублей.