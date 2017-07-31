|
Врио главы Удмуртии будет исполнять обязанности председателя правительства региона
Опубликована: Сегодня 09:19 Врио главы Удмуртии Александр Бречалов будет исполнять обязанности председателя правительства региона. Как сообщает информагентство "Сусанин", об этом он рассказал на заседании кабинета министров.
"За месяц нам надо решить все вопросы с бюджетом, дефицит огромный, я лично буду этим заниматься", - сказал Бречалов.
Напомним, до этого исполняющим обязанности председателя правительства региона был Виктор Савельев.
Загрузка...