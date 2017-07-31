Врио главы Удмуртии будет исполнять обязанности председателя правительства региона

Опубликована: Сегодня 09:19



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"За месяц нам надо решить все вопросы с бюджетом, дефицит огромный, я лично буду этим заниматься", - сказал Бречалов.Напомним, до этого исполняющим обязанности председателя правительства региона был Виктор Савельев.