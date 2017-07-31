Врио главы Удмуртии будет исполнять обязанности председателя правительства региона

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: Instagram.com
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов будет исполнять обязанности председателя правительства региона. Как сообщает информагентство "Сусанин", об этом он рассказал на заседании кабинета министров.

"За месяц нам надо решить все вопросы с бюджетом, дефицит огромный, я лично буду этим заниматься", - сказал Бречалов.

Напомним, до этого исполняющим обязанности председателя правительства региона был Виктор Савельев.
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