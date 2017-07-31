Трое жителей Удмуртии придумали, как получить 25 млн рублей от руководства местной фирмы

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии

По имеющейся информации, трое жителей, представляясь якобы сотрудниками одного из крупных заводов Удмуртии и используя подложные документы, пытались получить от руководителя коммерческой организации 25 млн рублей в качестве «отката» за договор на поставку товаров на 500 млн рублей. После получения денег подозреваемые были задержаны.По факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.