|
Трое жителей Удмуртии придумали, как получить 25 млн рублей от руководства местной фирмы
Опубликована: Сегодня 10:08 Мошенничество на 25 млн рублей пресекли в Удмуртии сотрудники спецслужб при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий.
По имеющейся информации, трое жителей, представляясь якобы сотрудниками одного из крупных заводов Удмуртии и используя подложные документы, пытались получить от руководителя коммерческой организации 25 млн рублей в качестве «отката» за договор на поставку товаров на 500 млн рублей. После получения денег подозреваемые были задержаны.
По факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Загрузка...