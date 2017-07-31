Трое жителей Удмуртии придумали, как получить 25 млн рублей от руководства местной фирмы

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии
Мошенничество на 25 млн рублей пресекли в Удмуртии сотрудники спецслужб при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий.

По имеющейся информации, трое жителей, представляясь якобы сотрудниками одного из крупных заводов Удмуртии и используя подложные документы, пытались получить от руководителя коммерческой организации 25 млн рублей в качестве «отката» за договор на поставку товаров на 500 млн рублей. После получения денег подозреваемые были задержаны.

По факту покушения на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
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