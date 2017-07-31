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Артиллерийский шрапнельный снаряд обнаружили при ремонте автодороги в Балезино
Опубликована: Сегодня 10:57 В пятницу, 28 июля, при выполнении ремонтных работ на объездной дороге поселка Балезино рабочий обнаружил на обочине подозрительный предмет, похожий на снаряд. По сообщению о находке на место происшествия незамедлительно выехала группа инженерно-технического отдела ОМОН.
До приезда группы опасное место было оцеплено сотрудниками Балезинского отдела полиции. В ходе осмотра саперы ОМОНа установили, что обнаруженный 76-мм артиллерийский шрапнельный снаряд представляет опасность не только для жителей Балезинского района, но и для передвигающихся по автомобильной дороге водителей.
Взрывотехники вывезли находку во взрывозащитном контейнере в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.
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