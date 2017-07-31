Артиллерийский шрапнельный снаряд обнаружили при ремонте автодороги в Балезино

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: Пресс-служба Росгвардии Удмуртии фото: Пресс-служба Росгвардии Удмуртии

До приезда группы опасное место было оцеплено сотрудниками Балезинского отдела полиции. В ходе осмотра саперы ОМОНа установили, что обнаруженный 76-мм артиллерийский шрапнельный снаряд представляет опасность не только для жителей Балезинского района, но и для передвигающихся по автомобильной дороге водителей.Взрывотехники вывезли находку во взрывозащитном контейнере в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.