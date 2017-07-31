Укравшему сигареты ижевчанину грозит до 4 лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 11:46



фото: Gazeta.ru фото: Gazeta.ru

Выяснилось, что несколько дней назад днем в торговый зал зашел неизвестный мужчина и открыто похитил два блока сигарет, после чего скрылся. Ущерб превысил 1 500 рублей.Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего безработного местного жителя, ранее судимого за грабеж. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.