Укравшему сигареты ижевчанину грозит до 4 лет лишения свободы

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: Gazeta.ru
Лишение свободы на срок до 4 лет может грозить ранее судимому ижевчанину за кражу сигарет. Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию от сотрудника одного из магазинов по ул. 30 лет Победы.

Выяснилось, что несколько дней назад днем в торговый зал зашел неизвестный мужчина и открыто похитил два блока сигарет, после чего скрылся. Ущерб превысил 1 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего безработного местного жителя, ранее судимого за грабеж. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



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