В Воткинском районе ищут ушедшего купаться 7-летнего мальчика

Опубликована: Сегодня 12:35



фото: Panoramio.com фото: Panoramio.com

«Поиски ведутся до сих пор, начиная с 29 июля. На месте работают полиция, спасатели, добровольцы», - сказал собеседник агентства.Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 8 (34145) 4-86-50 или 01 (с мобильного 112), 02