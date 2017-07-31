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В Воткинском районе ищут ушедшего купаться 7-летнего мальчика
Опубликована: Сегодня 12:35 В селе Первомайском Воткинского района вечером 29 июля ушел купаться на реку Сива и пропал 7-летний мальчик. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.
«Поиски ведутся до сих пор, начиная с 29 июля. На месте работают полиция, спасатели, добровольцы», - сказал собеседник агентства.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам 8 (34145) 4-86-50 или 01 (с мобильного 112), 02