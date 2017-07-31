Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов

Опубликована: Сегодня 13:24



фото: Misstits.me фото: Misstits.me

Также в десятку попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфина, Николай Басков и Егор Крид.Также, по данным издания, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron, он же выпускник Оксфорда Мирон Федоров, эмигрировавший в возрасте девяти лет с родителями из Санкт-Петербурга в Германию. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 миллиона долларов.