|
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов
Опубликована: Сегодня 13:24 Рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes возглавила российская оперная певица Анна Нетребко, заработав за год 7,5 млн долларов. В 2017 году она обошла эстрадного певца Филиппа Киркорова, заработавшего 7,4 млн долларов. На третьем оказался рэп-исполнитель Тимати с доходом в 6,6 млн долларов.
Также в десятку попали Дима Билан, Григорий Лепс, группа "Би-2", Сергей Шнуров, Земфина, Николай Басков и Егор Крид.
Также, по данным издания, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron, он же выпускник Оксфорда Мирон Федоров, эмигрировавший в возрасте девяти лет с родителями из Санкт-Петербурга в Германию. Он занял 44 строчку, заработав 1,3 миллиона долларов.
Загрузка...