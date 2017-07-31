И.о. премьер-министра Удмуртии Виктор Савельев покинет пост

Опубликована: Сегодня 14:13



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«Я благодарю его за те три года, которые он руководил правительством, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к команде управленцев, и за три с половиной месяца мы не смогли найти решений для того, чтобы нормализовать ситуацию с бюджетом. Я уверен, что Виктор Алексеевич будет и дальше продолжать работу, возможно даже на федеральном уровне, и всячески ему этого желаю, но дальше мы идем без него», - сказал Бречалов.: Савельев Виктор Алексеевич родился 24 января 1963 года в Альметьевске Татарской АССР. В 1985 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В 1991 году - аспирантуру Института геологии и разработки горючих ископаемых. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент инженерной Академии Удмуртской Республики, действительный член Академии горных наук, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, действительный член (академик) Международной академии минеральных ресурсов, член-корреспондент Международной инженерной академии.1980-1985 годы - студент Казанского государственного университета Татарской АССР.1983 годы - производственная практика, помощник бурильщика 3 разряда Нижне-Енисейской нефтегазоразведочной экспедиции, г.Дудинка Таймырского автономного округа.1984 год - производственная практика, замерщик на маркшейдерско-геодезических работах 2 разряда партии структурного бурения геологопоисковой конторы треста«Татнефтегазразведка» ПО «Татнефть», Заинск Татарской АССР.1985-1986 годы - геолог Колпашевской нефтегазоразведочной экспедиции Томской области.1986-1987 годы - инженер, старший инженер отдела поисковой геологии института «ТатНИПИнефть», Бугульма Татарской АССР. 1988-1994 годы - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник с возложением обязанностей заведующего лабораторией института «ТатНИПИнефть», и.о. заведующего отделом поисковой и разведочной геологии, Бугульма Татарской АССР.1994-1995 годы - заведующий лабораторией геологии института «УдмуртНИПИнефть», Ижевск.1995–1999 годы - заместитель директора по научной работе – заведующий отделом по новым методам и интенсификации добычи нефти, директор института «УдмуртНИПИнефть», Ижевск.1999-2000 годы - министр топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики, Ижевск.2000-2006 годы - заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, Ижевск.2006-2008 годы - вице-президент по геологии и разработке нефтяных месторождений ОАО НК «РуссНефть», Москва.2008-2009 годы - генеральный директор ООО «Газпромнефть Научно-Технический центр», Москва.2009-2012 годы - директор по геологии и разработке, руководитель Дирекции по геологии и разработке, руководитель Дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ОАО «Газпром нефть», Москва.2012-2013 годы - вице-президент по добыче нефти и геологии ОАО «НГК «Славнефть», Москва.2013-2014 годы - президент ООО «Группа компаний «Геосервис», Ижевск.В 2014 году - исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртской Республики. С 2014 - председатель правительства Удмуртской Республики.